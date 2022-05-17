Тото Вольфф: «Заканчивается первая четверть матча, играть еще долго»

оптимистично оценивает перспективы «Мерседеса» в чемпионате.

Исполнительный директор команды напомнил, что впереди длинный сезон, исход которого пока не предрешен.

«В пятничной практике [в Майами] мы увидели проблески истинного потенциала болида. Мы продолжили экспериментировать, внедрять новые компоненты, получили ответы и направление развития.

На базах проводится огромная работа: мы пытаемся претворить данные из Майами в улучшения в Барселоне. Там проходили зимние тесты, и это хорошее место, чтобы соотнести информацию, хоть машина с тех пор и изменилась. Команда надеется сделать еще один шаг вперед.

Это универсальный трек, и важен каждый аспект болида. Обгонять там всегда было тяжело – интересно посмотреть, как на ситуацию повлияют новые машины «Ф-1».

Если говорить баскетбольными терминами, заканчивается первая четверть матча. Играть еще долго – нужно лишь преобразовать полученные знания в скорость на трассе», – сообщил Вольфф.

Отставание «Мерседеса» от в Кубке конструкторов составляет 62 очка, от – 56.

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