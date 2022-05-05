Шарль Леклер: «Не стал бы сбрасывать «Мерседес» со счетов, но в этом году они, вероятно, не смогут побороться за титул»

Пилот «Феррари» признал, что в нынешнем сезоне будет сложно полноценно принять участие в борьбе за чемпионский титул.

«Я бы никогда не стал сбрасывать «Мерседес» со счетов, ведь у них очень сильная команда, они неоднократно демонстрировали это в прошлом. Но также правда и в том, что с начала сезона они сталкиваются с большими проблемами, и на устранение которых потребуется еще какое-то время. Так что я не знаю. Может быть, в этом году они и не смогут побороться за титул. Но я вполне уверен, что в какой-то момент в этом сезоне они будут выигрывать гонки», – рассказал Леклер.

Также монегаск заявил, что в борьбе за титул в этом году будут участвовать минимум четыре гонщика, а не только он и :

«Нет, ведь Чеко Перес невероятно близок к нам. Карлосу пока сильно не везло – возможно, ему тоже удастся присоединиться к борьбе за титул. Думаю, все решится в борьбе между нами четырьмя».

В сезоне-2019 Леклер уже вел борьбу за лидерство, но по его словам в тот момент он не был готов к ней психологически:

«Каждый раз, когда в сезоне-2019 я оказывался в лидерах, то я, откровенно говоря, не чувствовал, что держу ситуацию под контролем. Понятно, что меня захлестывали эмоции – я впервые лидировал в гонке, ведь я мечтал о «Формуле-1» с самого детства, а теперь я здесь и провожу свой первый сезон за «Феррари». Да, эмоций было очень много.

В этом же году я значительно лучше контролирую ситуацию. Я знаю, почему мы здесь, знаю обо всем, что мы сделали, чтобы добраться сюда, бороться за победу в чемпионате. Я знаю, что мне делать, чтобы выигрывать гонки».

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