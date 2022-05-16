В 2022 году в Баку хотят провести гоночный уик-энд со спринт-квалификацией

Организаторы Гран-при Азербайджана в будущем хотели бы, чтобы их этап был одним из тех, где продолжит тестировать новый формат гоночного уик-энда со спринт-квалификацией.

Изначально в «Ф-1» планировали провести сразу шесть этапов со спринт-заездами в этом году, однако владельцы чемпионата и команды не смогли договорить об оплате дополнительных расходов, связанных с проведением лишних заездов.

В итоге в сезоне-2022 «Формула-1» снова проведет только три гоночных уик-энда со спринт-квалификациями. Один такой уик-энд уже прошел в Имоле. Два оставшихся пройдут позже – на Гран-при Австрии и на Гран-при Бразилии.

Директор автодрома в Баку Ариф Рагимом заявил, что хотел бы обсудить с руководством «Ф-1» возможность проведения гоночного уик-энда со спринт-квалификацией.

«Я был бы очень рад увидеть гоночный уик-энд со спринт-заездом в Баку в следующем году. Надеюсь, Баку станет одним из шести этапов, которые получат право проведения таких Гран-при. Я собираюсь обсудить этот вопрос с руководством чемпионата по ходу гоночного уик-энда в Баку в этом году. Мы попробуем получить такой этап.

Мне нравится эта идея. Важно вносить разнообразие. Потому что со временем люди привыкают к постоянному формату, им становится скучно, они начинают терять интерес. Так что такие перемены идут только на пользу», – рассказал Рагимов.

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