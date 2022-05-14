Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Шумахер станет быстрейшим гонщиком «Хааса» по итогам 2022 года»

Бывший пилот «Формулы-1» Марк Зурер предрек прогресс пилота .

Шумахер не заработал ни одного очка в чемпионате, в то время как его напарник завоевал 15 баллов. Зурер убежден, что ситуация изменится.

«Мик станет хорошим пилотом. Сомневаюсь, что он будет чемпионом, но не исключаю этого», – отметил швейцарец.

Сильной стороной Шумахера всегда являлась способность к обучению, напоминает Зурер:

«Это было его преимуществом и в младших «формулах». Мик сначала ехал не очень убедительно, но в итоге выигрывал гонки и титулы. Сейчас я вижу то же самое.

Отставание от Магнуссена было огромным. У Кевина больше опыта, он знал команду, так что сравнивать, конечно, было несправедливо. Но теперь Мик стал стабильнее, и скорее у Магнуссена случаются флуктуации. Поэтому я считаю, что Мик окажется быстрейшим пилотом команды по итогам года».

Зурер согласился с тем, что на Гран-при Майами Шумахер допустил ошибку, столкнувшись с пилотом :

«Основная вина на Мике – он врезался. Феттель находился впереди и должен был в какой-то момент повернуть. В конечном счете, он не мог продолжать ехать по прямой просто из-за того, что Мик оказался на полкорпуса позади».

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