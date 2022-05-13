Себастьян Феттель: «Я не святой, но меня правда беспокоят вопросы о нашем будущем с точки зрения экологии»

Пилот Себастьян Феттель на шоу BBC Question Time ответил на вопросы о том, почему борец за экологию выступает в «Формуле-1».

«Да, это правда. И вы правы, когда смеетесь над этим. Есть вопросы, которые я задаю себе каждый день. Я не святой, но меня правда беспокоят вопросы о нашем будущем. Когда речь заходит об энергии, энерго зависимости, о том, что ждет нас в будущем. И в отношении энергии нам избавиться от зависимости от других. И это возможно, потому что решения существуют.

В Великобритании вы, если так можно сказать, вообще сидите на золотой жиле – и у вас есть возможность увеличить объемы энергоснабжения за счет энергии, которую можно получить от ветра, от солнечных батарей. И не у каждой страны есть сильные и слабые стороны. Например, в Австрии есть Альпы и есть вода. Из этого тоже можно получить энергию. Но, возвращаясь к поставленному вопросу – да, я и правда об этом думаю», – рассказал Феттель.

Немец также признал, что его беспокоит факт выступления в «Формуле-1» – соревновании, где по ходу сезона огромному числу участников приходится посещать до 20 разных стран:

«Какие-то вещи я могу контролировать, какие-то нет. Гонки, возможность управлять гоночным болидом – это моя страсть. Я люблю гонки. И получаю удовольствие каждый раз, когда оказываюсь за рулем болида. Когда я выбираюсь из машины то конечно думаю о том, действительно ли это то, что мы должны делать: постоянно путешествовать по миру и растрачивать ресурсы?

С другой стороны, мы развлекаем людей. По ходу ковидной пандемии «Формула-1» была одной из первых, кто возобновил чемпионат. И когда головы у всех почти начали взрываться, «Формула-1» вернула гонки. Я не говорю о том, что в мире развлечений занимает глобально одну из лидирующих позиций. Есть много других людей и других сфер, если мы говорим о развлечениях, спорте, культуре, комедийных шоу и так далее. Но в пандемию многие из этих людей не могли проводить выступления и очень многим людям этого не хватало. А если бы какие-то развлекательные вещи не вернулись, люди бы, вероятно, начали постепенно сходить с ума.

Но я и правда задаю себе многие из этих вопросов. Я занимаюсь этими вещами потому, что считаю, что могу сделать их лучше. Нужно ли мне для этого каждый раз летать на самолете? Нет. Не когда я могу доехать куда-то на машине. Но, как я уже сказал, на какие-то вещи я могу повлиять, а на какие-то нет».

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