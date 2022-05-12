Руководитель «Астон Мартин»: «Шумахер атаковал слишком рьяно, вины Феттеля в аварии нет»

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак возложил на вину за столкновение с на .

Пилот врезался в своего друга из при попытке обгона незадолго до финиша. В результате оба гонщика выпали из очковой зоны.

«Феттель обогнал Шумахера и Окона, ехал на девятом месте и мог заработать ценные очки для команды. К сожалению, Себ выбыл из-за слишком рьяной атаки Шумахера. Никакой вины Феттеля нет», – сказал Крак.

Стюарды рассмотрели инцидент и не сочли ни одного из гонщиков преимущественно виновным в аварии.

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