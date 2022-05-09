Кристиан Хорнер: «Для Ферстаппена было критически важно следить за шинами»

Руководитель прокомментировал победу .

Ферстаппен выиграл Гран-при Майами, обогнав главного соперника по чемпионату – , а затем сумев сдержать пилота .

«На первых кругах Макс держался за ним (Леклером) и следил за шинами – состояние правой передней покрышки было критически важным. Благодаря нашему преимуществу по скорости на прямых он смог совершить обгон.

Гонка вышла очень тактической. Мы использовали аэродинамическую конфигурацию с маленькой прижимной силой, полагая, что шины будут страдать меньше, и выбор оправдался», – заявил Хорнер.

Гран-при Майами-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Майами-2022

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram