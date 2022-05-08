Кристиан Хорнер: «В гонке все будет весьма жестко»

Руководитель подвел итоги квалификации к

«Нам не повезло. Соперники из сегодня отработали просто блестяще. Тем не менее, сегодня отрывы были минимальными, а в таких условиях все может решиться случайно.

После первой попытки все выглядело неплохо, но, к сожалению, потом он допустил небольшую ошибку в четвертом повороте, и все было кончено.

Макс неплохо отыгрался, ведь он проехал совсем мало кругов по ходу этого уик-энда, ему нужно было еще изучать трассу. Так что Макс неплохо отыгрался – к тому же, у нас довольно неплохая максимальная скорость на прямых, так что в гонке все должно быть хорошо. Судя по всему, на трассе будет несколько зон для обгонов.

Будет весьма жестко, ведь завтра, судя по всему, наша машина будет работать совсем иначе в сравнении с «Феррари». У «Феррари», видимо, намного больше прижимной силы, поэтому они будут намного быстрее в поворотах. В то время как мы будем медленнее в поворотах, но заметно быстрее на прямых, так что нас ждет крайне интересная гонка», – рассказал Хорнер.

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