ФИА будет лишать очков и выписывать штрафы до 250 000 евро за ношение украшений в болиде (AMuS)

Команды и гонщики понесут серьезные финансовые потери при несоблюдении правил, связанных с украшениями, а также могут лишиться очков в чемпионате.

Перед Гран-при Майами гоночный директор «Формулы-1» Нильс Виттих сообщил, что команды обязаны проверять пилотов на наличие пирсинга и металлических украшений в кокпите. Официально Международная автомобильная федерация ( ) не объявляла о штрафах, однако направила командам рекомендации.

По информации Auto Motor und Sport, за первое нарушение гонщик выплатит 50 000 евро и 25 000 условно. Второй проступок вызовет выплату 100 000 евро в дополнение к 25 000 евро за повторное нарушение. Наконец, в третий раз последует штраф в 250 000 евро и лишение очков в чемпионате (предположительно, до десяти). Кроме этого, предоставление ложной информации об украшениях гоночной дирекции также будет караться штрафом в 250 000 евро.

Пилот , как сообщают журналисты The Race, получил исключение на ношение пирсинга в носу на ближайшие два этапа, поскольку он не может его вынуть. Семикратному чемпиону мира пришлось убирать украшения из уха.

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