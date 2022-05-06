Себастьян Феттель: «Запрет на украшения направлен против Хэмилтона. Мы достаточно взрослые, чтобы принимать решения»

считает, что запрет на украшения направлен против .

Пилот высказался об ужесточении протоколов проверки перед гонками – по его словам, личная свобода его коллеги из не должна ущемляться.

«Думаю, нет необходимости раздувать этот вопрос. На данной стадии тема, пожалуй, в большей степени личная. У меня ощущение, что это в каком-то смысле направлено против Льюиса. Мы также обсуждаем белье – неужели это самая интересная вещь для дискуссии?

В определенном плане это вопрос безопасности, безусловно. Если машина загорится, могут быть неприятные последствия. С другой же стороны это до какой-то степени вопрос личной свободы. Мы достаточно взрослые люди, чтобы делать свой выбор за пределами болида, значит достаточно взрослые и для принятия решений в болиде», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Льюис Хэмилтон о проверке украшений: «Это как шаг назад. У «Ф-1» есть дела поважнее, чем такая мелочь»

ФИА обязала команды проверять украшения и нижнее белье гонщиков «Ф-1»

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