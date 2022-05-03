«Ред Булл» запланировал строительство новой аэротрубы в ближайшие 2 года

Теги Макларен Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко регламент Астон Мартин Авто

«Ред Булл» намерен построить новую аэротрубу в Милтон-Кейнсе.

Как сообщил советник команды Гельмут Марко, проект находится в стадии утверждения. Строительство должно занять два года.

Решение «Ред Булл» связано с ограничением на работу в аэротрубе, которое включает в себя и время разгона установки.

«Разгон до желаемой скорости слишком долгий, и мы теряем значимую часть времени, которое нам отводится», – пояснил глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи.

Также аэротрубы строят «Макларен» и «Астон Мартин» – они должны быть готовы к весне 2023 года. Напомним, что «Формула-1» намерена полностью перейти от работы в аэротрубе к компьютерному моделированию (CFD) к 2030-му.

Ньюи сообщил, что «Ред Булл» не пришлось бы строить новую аэротрубу, если бы переход на CFD состоялся раньше:

«Я бы ограничил все только CFD. К сожалению, голосов для этого не хватило».

Auto Motor und Sport утверждает, что стоимость постройки подобной аэротрубы составляет от 50 до 75 миллионов евро.

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