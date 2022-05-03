«Ред Булл» запланировал строительство новой аэротрубы в ближайшие 2 года

«Ред Булл» намерен построить новую аэротрубу в Милтон-Кейнсе.

Как сообщил советник команды , проект находится в стадии утверждения. Строительство должно занять два года.

Решение «Ред Булл» связано с ограничением на работу в аэротрубе, которое включает в себя и время разгона установки.

«Разгон до желаемой скорости слишком долгий, и мы теряем значимую часть времени, которое нам отводится», – пояснил глава конструкторского бюро «Ред Булл» .

Также аэротрубы строят и – они должны быть готовы к весне 2023 года. Напомним, что намерена полностью перейти от работы в аэротрубе к компьютерному моделированию (CFD) к 2030-му.

Ньюи сообщил, что «Ред Булл» не пришлось бы строить новую аэротрубу, если бы переход на CFD состоялся раньше:

«Я бы ограничил все только CFD. К сожалению, голосов для этого не хватило».

Auto Motor und Sport утверждает, что стоимость постройки подобной аэротрубы составляет от 50 до 75 миллионов евро.

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