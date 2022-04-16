Пилот не против вновь гоняться в Саудовской Аравии.

Гран-при 2022 года оказался под угрозой после ракетного удара по Джидде во время пятничной тренировки. Тем не менее, гонщики продолжили уик-энд.

«Опасения были, конечно. Мы долго обсуждали ситуацию со всеми пилотами, но власти и заверили, что нам ничто не угрожает, мы в безопасности.

Так что мы будем очень рады гоняться там в будущем – конечно, в случае тех же гарантий. Мы доверяем свою безопасность ФИА и «Формуле-1», – сообщил Окон.

В прошлом году «Ф-1» заявляла, что намерена сотрудничать с Саудовской Аравией «как минимум десятилетие». Контракт на проведение этапа оценивается в 55 миллионов долларов в год.

Рядом с трассой «Формулы-1» нанесли ракетный удар. Но Гран-при не отменили – и это очень странное решение

Себастьян Феттель: «Саудовская Аравия конфликтует с Йеменом с 2015 года, но «Ф-1» гоняется там из-за денег»

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