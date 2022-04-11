Себастьян Феттель: «Саудовская Аравия конфликтует с Йеменом с 2015 года, но «Ф-1» гоняется там из-за денег»

Пилот сомневается, что должна гоняться в Саудовской Аравии.

Правозащитные организации указывают на то, что Саудовская Аравия проводит этапы «Ф-1» в Джидде ради обеления международного имиджа и маскирования проблем с правами человека.

Гонка 2022 года состоялась несмотря на то, что во время пятничной тренировки по Джидде был нанесен ракетный удар со стороны йеменских хуситов. Феттель пропускал этап из-за коронавируса.

«Я рад, что не был там. Не могу сказать, как бы поступил лично я. С одной стороны, голос внутри меня очень четко говорит, что я бы не гонялся. Но, опять же, меня там не было.

Думаю, в какой-то момент Гран-при в определенных странах перестают быть оправданными. Мы не выступаем в России в этом году, и все понимают, почему. Саудовская Аравия находится в конфликте с Йеменом с 2015 года. Тем не менее, мы решили туда поехать – «Формула-1» так решила.

Причины очевидны – гонка дает много денег. Я считаю, что в какой-то момент нужно спросить себя, особенно после такого примера – ужасного примера – как далеко мы можем зайти? Что является оправданным? Это не должно зависеть от количества денег», – сказал четырехкратный чемпион мира.

Если «Ф-1» не может отменить гонки в Саудовской Аравии, то должна по-другому использовать эти деньги, считает Феттель:

«Их нужно вкладывать в изменение ситуации. Думаю, это может стать выходом».

Рядом с трассой «Формулы-1» нанесли ракетный удар. Но Гран-при не отменили – и это очень странное решение

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