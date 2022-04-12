«Ред Булл» протестирует первый собственный мотор к концу года

Руководитель Кристиан Хорнер рассказал о том, что команда готовит первый собственный двигатель.

Моторное подразделение Red Bull Powertrains было создано в прошлом году после объявления об уходе «Хонды» из «Формулы-1». Тем не менее, японская компания продолжит заниматься силовыми установками для «Ред Булл» до вступления в силу нового моторного регламента. Предполагается, что в 2026 году «Ред Булл» может перейти на двигатели «Порше» – в этом случае немецкая фирма и Red Bull Powertrains объединят усилия.

«В мае мы переедем в новое здание и будем тестировать первый двигатель «Ред Булл» на стенде к концу года.

Есть большой прогресс. Это невероятно интересный проект. Мы привлекли ряд феноменальных талантов со своей индустрии, для нас это новая глава. Кажется, что сезон-2026 далеко, но он гораздо ближе, чем вы думаете.

Основа моторного регламента 2026 года довольно разумная с точки зрения новых производителей, и Red Bull Powertrains будет участвовать», – заявил Хорнер.

Ранее Кристиан подтвердил переговоры с концерном «Фольксваген», которому принадлежит «Порше».

Кристиан Хорнер: «Переключиться на моторы другой компании в 2026-м будет очень легко»

Совет директоров «Фольксвагена» официально одобрил план участия в «Формуле-1» брендами «Ауди» и «Порше» (RacingNews365)

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