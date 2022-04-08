Кристиан Хорнер: «Переключиться на моторы другой компании в 2026-м будет очень легко»

Руководитель высказался о возможном сотрудничестве с «Фольксвагеном».

Накануне появились сообщения о том, что концерн согласовал участие брендов «Ауди» и «Порше» в «Формуле-1». Предполагается, что «Порше» может стать мотористом «Ред Булл» с 2026 года.

С сезона-2022 команда использует двигатели под брендом Red Bull Powertrains. Фактически созданием и обслуживанием моторов по-прежнему занимается . Хорнер заверил, что проблем с переходом на силовые установки другой компании не возникнет.

«То, что два таких бренда хотят вступить в «Формулу-1», отличная новость для чемпионата.

Для нас естественно вести с ними переговоры. [Переключиться] будет очень легко, но, разумеется, партнер должен быть подходящим. Поэтому переговоры с обоими производителями, да и с любыми серьезными производителями – логичный шаг для нас.

Проект Powertrains продолжается, все по плану, и мы очень рады, что привлекли талантливых специалистов. Я доволен прогрессом», – сказал Хорнер.

Autosport сообщает, что база в Милтон-Кейнсе также может использоваться немецким мотористом, если «Ред Булл» и «Порше» заключат контракт на поставку силовых установок.

Совет директоров «Фольксвагена» официально одобрил план участия в «Формуле-1» брендами «Ауди» и «Порше» (RacingNews365)

«Ауди» увеличила предложение по покупке «Макларена» до $718 млн (Bloomberg)

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