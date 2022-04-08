Гран-при Австралии-2022. 2-я практика. Леклер – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й, Алонсо – 4-й

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Альберт-парк, Мельбурн
8 апреля 2022 года
2-я практика
 
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.18,978 (27 кругов)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,245 (22)
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,398 (27)
4. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,559 (22)
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,680 (20)
6. Эстебан Окон («Альпин») +0,864 (25)
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,077 (25)
8. Ландо Норрис («Макларен») +1,122 (24)
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,164 (27)
10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,225 (24)
11. Джордж Расселл («Мерседес») +1,234 (25)
12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,446 (30)
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,543 (23)
14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,633 (28)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,085 (23)
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,213 (23)
17. Алекс Албон («Уильямс») +2,934 (28)
18. Мик Шумахер («Хаас») +2,996 (22)
19. Николас Латифи («Уильямс») +3,329 (24)
20. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – не показал времени (0)
 

Гран-при Австралии-2022. 1-я практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

Феттель пропустит 2-ю практику в Австралии – команда не успевает подготовить болид после поломки в 1-й тренировке

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