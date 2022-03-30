Ральф Шумахер: «Устроив внутреннюю дуэль между собой, Окон и Алонсо испортили друг другу гонку»

Бывший пилот «Формулы-1» раскритиковал действия мостика «Альпин» на .

По мнению Шумахера, боссу команды Отмару Сафнауэру стоило вмешаться в ситуацию и не дать и бороться друг с другом, тем самым рискуя и лишь теряя время.

«Действия в Саудовской Аравии вызвали у меня раздражение. Устроив внутреннюю дуэль между собой, Окон и Алонсо в итоге испортили друг другу гонку.

Я не понял действий Отмара Сафнауэра в данной ситуации, хотя он, конечно, недавно пришел в команду, а Алонсо играет в «Альпин» очень важную роль, вне всяких сомнений. Окон же в этой ситуации пилотировал просто как тарантул.

Но с точки зрения команды сработано в данной ситуации было плохо, ведь гонщики не только могли бы врезаться друг в друга, эта борьба также позволила конкурентам подобраться к ним сзади, а оба пилота «Альпин» сильно потрепали свои шины.

Безусловно, «Альпин» еще будет развиваться. Но мы все-таки говорим о заводской команде, которая сейчас соперничает с «Хаасом», да и Валттери Боттасам на «Альфа Ромео» очень силен. Просто если подумать о силах и ресурсах, стоящих за «Альпин», путь команды в группу лидеров занимает слишком много времени», – рассказал Шумахер.