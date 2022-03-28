Отмар Сафнауэр: «Алонсо и Окон действовали в рамках, которые мы обсуждали до гонки. Это пошло на пользу всем»

Руководитель Отмар Сафнауэр рассказал, что команда осталась довольна борьбой и на .

При этом Сафнауэр ответил, что запретил бы Алонсо и Окону продолжать борьбу между собой в конце заезда.

«Наши гонщики действовали именно в тех рамках, которые мы обсуждали до гонки. И это пошло на пользу всем.

И если бы Фернандо Алонсо не остановился на трассе, мы бы заняли 6-7 места и при этом подарили фанатам то, что и должны – хорошее шоу. А мне кажется, что именно в этом все дело. Так что своим гонщикам нужно разрешать бороться.

При этом, за все то время, что я работаю в «Формуле-1», я всегда считал, что если у вас есть возможность сказать пилотам прекратить борьбу в конце гонки, вам нужно это делать. Потому что когда до конца гонки остается 10-15 кругов, в постоянном размене позициями нет никакого смысла. Вы не можете догнать соперников впереди, а также вас вряд ли кто-то догонит сзади. Нужно просто удерживать позиции.

В начале гонки так действовать очень сложно, потому что вы не можете сказать, чем все обернется. Но вот в конце гонки, за 10-15 кругов до финиша, на первый план выходит главная задача – заработать как можно больше очков как команда. И если решение сказать пилотам удерживать позиции поможет заработать больше очков, вы примите его», – рассказал Сафнауэр.

Ох, напарник почти вынес Алонсо в стену. Но Фернандо грандиозно рисковал с атакой

Для обгонов в «Ф-1» играют в поддавки – сдают позицию перед конкретной линией. Тормозят аж до дыма из-под шин

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram