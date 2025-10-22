Иваса выступит за «Рейсинг Буллз» в практике перед Гран-при Мехико

Резервный пилот «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз » Аюму Иваса примет участие в первой тренировке перед Гран-при Мехико в составе команды из Фаэнцы.

24-летний японец, выступающий в «Супер-Формуле», займет кокпит Лиама Лоусона .

В прошлом году Иваса уже участвовал в практиках за «Рейсинг Буллз» (тогда – «РБ»), а в нынешнем сезоне провел одну сессию свободных заездов за «Ред Булл ».

