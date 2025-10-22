Иваса выступит за «Рейсинг Буллз» в практике перед Гран-при Мехико
Резервный пилот «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» Аюму Иваса примет участие в первой тренировке перед Гран-при Мехико в составе команды из Фаэнцы.
24-летний японец, выступающий в «Супер-Формуле», займет кокпит Лиама Лоусона.
В прошлом году Иваса уже участвовал в практиках за «Рейсинг Буллз» (тогда – «РБ»), а в нынешнем сезоне провел одну сессию свободных заездов за «Ред Булл».
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «Рейсинг Буллз»
