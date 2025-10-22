  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Мартин Брандл: «Ферстаппен станет чемпионом, если продолжит в том же духе»
0

Мартин Брандл: «Ферстаппен станет чемпионом, если продолжит в том же духе»

Брандл указал на огромную скорость, с которой Ферстаппен приближается к титулу.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл высказался о резком изменении раскладов в чемпионате после недавних успехов гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Ферстаппен заработал 119 из возможных 133 очков в последних пяти гонках и сократил преимущество Пиастри на 60 баллов за последние четыре этапа – осталось всего 40.

Если он продолжит в том же духе, то станет чемпионом. Но на некоторых трассах все должно вернуться на круги своя для «Макларена», хотя нет сомнений, что сейчас болид «Ред Булл» в целом быстрее, а Макс в лучшей форме.

Козырь «Макларена» в том, что их двое против одного пилота, и им необходимо очень хорошо разыгрывать эту карту на каждом Гран-при, включая Абу-Даби», – написал эксперт.

Гельмут Марко о шансах Ферстаппена на титул: «В чемпионате не осталось трасс, которые бы больше подходили «Макларену», чем «Ред Булл»

Тимо Глок о шансах Ферстаппена: «Проблема Норриса и Пиастри в том, что теперь отбирать у них очки могут и пилоты других команд»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoМартин Брандл
logoМакларен
logoРед Булл
logoОскар Пиастри
logoГран-при Абу-Даби
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Мехико-2025. Расписание трансляций
3 минуты назад
Иваса выступит за «Рейсинг Буллз» в практике перед Гран-при Мехико
51 минуту назад
Фредерик Вассер: «Феррари» будет бороться до конца за 2-е место в Кубке конструкторов»
11вчера, 18:59
Гельмут Марко: «Цунода обретает стабильность»
12вчера, 18:48
«Феррари» добилась прогресса на Гран-при США за счет агрессивных настроек (it.motorsport.com)
10вчера, 18:35
Пауль Арон заменит Гасли в «Альпин» в 1-й практике перед Гран-при Мехико
вчера, 18:04
Ферстаппен, Леклер, Норрис, Бермэн – лучшие пилоты Гран-при США по версии экспертов сайта «Ф-1»
1вчера, 17:40
Андреа Стелла: «Макларен» не будет обновлять болид в оставшейся части сезона»
20вчера, 17:13
Макс Ферстаппен: «Весь сезон выступал на самом высоком уровне – и он не связан с болидом»
2вчера, 16:45
Оскар Пиастри: «Все еще уверен, что могу выиграть титул»
16вчера, 16:25
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
16 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15