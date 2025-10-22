Мартин Брандл: «Ферстаппен станет чемпионом, если продолжит в том же духе»

Брандл указал на огромную скорость, с которой Ферстаппен приближается к титулу.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл высказался о резком изменении раскладов в чемпионате после недавних успехов гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена .

«Ферстаппен заработал 119 из возможных 133 очков в последних пяти гонках и сократил преимущество Пиастри на 60 баллов за последние четыре этапа – осталось всего 40.

Если он продолжит в том же духе, то станет чемпионом. Но на некоторых трассах все должно вернуться на круги своя для «Макларена», хотя нет сомнений, что сейчас болид «Ред Булл» в целом быстрее, а Макс в лучшей форме.

Козырь «Макларена » в том, что их двое против одного пилота, и им необходимо очень хорошо разыгрывать эту карту на каждом Гран-при, включая Абу-Даби », – написал эксперт.

