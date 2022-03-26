Гонщики продолжают обсуждение вопроса о проведении Гран-при Саудовской Аравии – этап может не состояться

Проведение Гран-при Саудовской Аравии находится под вопросом.

В субботу 26 марта во время первой практики перед Гран-при по одному из нефтяных хранилищ компании Aramco, расположенных в Джидде, были нанесен ракетный удар.

Ответственность на себя взяли йеменские хуситы.

Вскоре после начала второй практики, которая стартовала с 15-минутным опозданием, руководитель «Формулы-1» заявил, что власти Саудовской Аравии гарантировали участникам безопасность и что Гран-при состоится. Руководители команд «Ф-1» единогласно поддержали это решение.

Однако свое согласие пока не дали сами гонщики. Пилоты долгое время продолжали совещаться – встреча в общей сложности продлилась больше четырех часов. Доменикали и руководители команд пообщались с гонщиками в начале заседания, после чего покинули комнату, однако позже снова вернулись. Также в обсуждениях принимал участие управляющий директор «Формулы-1» .

Предполагается, что минимум несколько гонщиков выражают серьезные опасения в связи с перспективой проведения гонки.

Гран-при Саудовской Аравии состоится, несмотря на ракетный удар. Команды «Ф-1» единогласно одобрили решение

Руководитель «Ф-1» Доменикали о ракетном ударе в Джидде: «Мы чувствуем себя в безопасности»

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