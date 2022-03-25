Тото Вольфф: «Руководителей команд «Ф-1» заверили, что мы в полной безопасности»

Исполнительный директор уверен в безопасности проведения Гран-при Саудовской Аравии.

По словам Вольффа, местные власти заверили боссов команд в полной безопасности проведения Гран-при. При этом гонщики отдельно обсудят сложившуюся ситуацию сегодня вечером.

Проведение Гран-при Саудовской Аравии находится под вопросом после ракетного удара по одному из нефтяных хранилищ компании Aramco, находящегося в Джидде – приблизительно в 10 км от автодрома.

«Встреча прошла хорошо. Гонщики еще обсудят ситуацию между собой на отдельном совещании. Руководителей команд заверили, что мы в полной безопасности. Сейчас трасса – вероятно, самое безопасное место в Саудовской Аравии на данный момент. Так что будем гоняться. Было ли решение единогласным? Среди руководителей команд – да», – рассказал Вольфф.

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