Валттери Боттас о болидах-2022: «Стало лучше, но обгонять без DRS все еще невозможно»

Пилот сообщил, что обгонять без DRS пока не выходит.

В то же время Боттас признал, что болиды 2022 года действительно позволяют преследовать соперников и назвал новый технический регламент «шагом в верном направлении».

«Если говорить о борьбе, ситуация улучшилась. В высокоскоростных поворотах по-прежнему непросто преследовать, но, похоже в медленных и среднескоростных поворотах стало легче. Это шаг в верном направлении, от гонок получаешь больше удовольствия. Но, к примеру, когда после режима машины безопасности у тебя нет DRS, обгонять невозможно. Чтобы совершить обгон, нужна DRS, определенно.

Мне понравилось гоняться. Кажется, что слипстрим стал слабее, но, с другой стороны, эффект от DRS усилился. В целом, думаю, стало лучше, чем в прошлом году», – заявил Валттери.

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