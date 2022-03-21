Росс Браун о регламенте-2022: «Возможностей для борьбы стало больше. Я в восторге от Гран-при Бахрейна»

стал успешным тестом нового регламента «Формулы-1», уверен .

Спортивный директор чемпионата неоднократно заявлял о том, что технический регламент 2022 года должен привести к активизации борьбы на трассе.

«Мы в восторге. Это первая гонка, нужно оценивать ее осторожно, но первые признаки позитивные. Возможностей для борьбы стало больше.

В прошлом мы всегда делали упор на безопасность, экономию расходов и скорость, теперь следует сосредоточиться на гоночных характеристиках», – сообщил Браун в эфире Sky.

Браун также поделился мнением о текущем раскладе сил и плотности пелотона:

«К счастью, сюрпризов не слишком много. Когда регламент сильно меняется, разрывы между командами могут оказаться большими. Но мы прописали ограничения в определенных областях, и, похоже, пелотон довольно плотный. Некоторые команды приняли неверные решения, однако они быстро нагонят соперников.

В группе лидеров три сильные команды. «Феррари» оторвалась не так существенно – я уверен, что «Ред Булл» найдет несколько десятых, а «Мерседес» разберется с проблемами».

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