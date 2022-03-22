Фернандо Алонсо: «Обгонять не так легко, как кажется. Разница в шинах остается главным фактором»

сомневается, что обгонять в «Формуле-1» стало легче.

Пилот рассказал об этом после . По мнению испанца, многочисленные маневры связаны скорее с состоянием покрышек, чем с изменением регламента.

«Преследовать точно стало легче. Мы уже на тестах это заметили. Но обгонять не так легко, как кажется по телевизору. Думаю, все обгоны на Гран-при стали следствием того, что одна машина на две секунды быстрее другой за счет свежих шин.

Когда я оказывался на две секунды быстрее соперника, то обгонял его за несколько поворотов – и наоборот. Я считаю, что главным фактором по-прежнему остается разница в покрышках. Посмотрим, как будут обстоять дела в нескольких ближайших гонках», – заявил двукратный чемпион мира.

Напарник Алонсо Эстебан Окон поделился своими впечатлениями:

«Эффект от DRS и слипстрим стали слабее. Думаю, обгонять можно. Сейчас получается ехать гораздо ближе к соперникам, чем раньше. Так что изменения идут в верном направлении, но [«грязный воздух»] все равно немного влияет.

В то же время слипстрим достаточно существенно ослаб. Полагаю, обгоны казались насколько простыми из-за разницы в шинах».

Болид Алонсо в «Ф-1» еще до гонки обновили гибридом идей «Феррари» и «Ред Булл». Первая копия в новом регламенте

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