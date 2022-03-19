Фернандо Алонсо: «Мне все равно, что случилось на Гран-при Абу-Даби. Что было, то было»

все равно, сделает ли ФИА выводы из скандальной концовки сезона-2021.

По мнению пилота , в тщательном изучении событий Гран-при Абу-Даби нет необходимости, так как спорные моменты происходят в «Формуле-1» постоянно. ФИА утверждала, что расследует решения бывшего гоночного директора «Ф-1» и выпустит отчет.

«Не думаю, что нам нужно что-либо читать. Все уже позади. Многие решения гоночной дирекции мы понимали, какие-то – нет. Но мы всегда двигались дальше, и в этом смысле ситуация та же.

Какое у меня мнение? Я не знаю. Мне все равно, если честно. Что было, то было. Правильным оказалось решение или нет, но в тот момент дирекция гонки посчитала его верным. На протяжении 21 Гран-при случались моменты, с которыми мы соглашались или не соглашались. Однако никогда решения не изучались детально.

В этом году вроде бы новые правила относительно машины безопасности, круговых и всего такого. Все как обычно – мы движемся вперед. К тому же определять пределы трассы начнут по-новому, и это нормальное развитие «Ф-1», – сказал двукратный чемпион мира.

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