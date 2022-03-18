Новый гоночный директор «Ф-1» ужесточил правила, касающиеся пределов трасы на Гран-при Бахрейна

Теги Гран-при Бахрейна Формула-1 регламент Майкл Маси Нильс Виттих Эдуарду Фрейташ Авто

Гоночный директор «Формулы-1» Нильс Виттих принял решение ограничить пределы трассы на Гран-при Бахрейна белыми линиями.

На прошлогоднем этапе в Бахрейне указания бывшего гоночного директора Майкла Маси менялись от сессии к сессии. В частности, в квалификации гонщики не могли заезжать за белые линии в четвертом повороте, однако в гонке такая возможность существовала, если пилот «не получает значимого преимущества», что вызвало споры.

В этом году пределы трассы будут ограничены белыми линиями. Согласно спортивному регламенту «Ф-1», гонщик «обязан все время оставаться в пределах трассы и не покидать ее без обоснованной причины».

В 2022 году обязанности гоночного директора разделят между собой Виттих (он работает на первом этапе сезона) и Эдуарду Фрейташ.

Хэмилтон 29 раз съехал с трассы без штрафа, а Ферстаппену пришлось вернуть позицию после обгона. Это нюансы правил, а не двойные стандарты

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