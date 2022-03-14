«Ред Булл» опережает «Мерседес» и «Феррари» на полсекунды на длинных отрезках, «Альпин» – 4-я (F1.com)

Официальный сайт «Формулы-1» оценил гоночную скорость команд на тестах в Бахрейне.

Лучшим болидом на длинных отрезках в данный момент обладает «Ред Булл», а основные соперники – «Мерседес» и – отстают на полсекунды с круга. Пока хуже всех себя проявляют «Астон Мартин», «Альфа Таури» и , которые проигрывают около двух секунд.

Сайт «Ф-1» отмечает, что разрыв между лучшей и худшей командами снизился на две секунды в сравнении с прошлогодними тестами.

Отставание команд «Ф-1» на длинных отрезках на тестах в Бахрейне в секундах с круга (сайт «Ф-1»)

1. «Ред Булл»

2. «Мерседес» +0,50

3. «Феррари» +0,56

4. «Альпин» +0,80

5. «Макларен» +0,86

6. +1,32

7. «Альфа Ромео» +1,67

8. «Астон Мартин» +1,90

9. +1,92

10. «Уильямс» +2,22

Сводная таблица тестов «Формулы-1» в Бахрейне: Ферстаппен показал лучшее время, Леклер – 3-й, Расселл – 5-й, Норрис – 9-й

У «Мерседеса» лучший километраж на тестах «Ф-1» в Бахрейне, у «Макларена» – худший

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