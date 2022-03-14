«Ред Булл» опережает «Мерседес» и «Феррари» на полсекунды на длинных отрезках, «Альпин» – 4-я (F1.com)

Официальный сайт «Формулы-1» оценил гоночную скорость команд на тестах в Бахрейне.
Лучшим болидом на длинных отрезках в данный момент обладает «Ред Булл», а основные соперники – «Мерседес» и «Феррари» – отстают на полсекунды с круга. Пока хуже всех себя проявляют «Астон Мартин», «Альфа Таури» и «Уильямс», которые проигрывают «Ред Булл» около двух секунд.
Сайт «Ф-1» отмечает, что разрыв между лучшей и худшей командами снизился на две секунды в сравнении с прошлогодними тестами.
Сводная таблица тестов «Формулы-1» в Бахрейне: Ферстаппен показал лучшее время, Леклер – 3-й, Расселл – 5-й, Норрис – 9-й
У «Мерседеса» лучший километраж на тестах «Ф-1» в Бахрейне, у «Макларена» – худший
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