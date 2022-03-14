«Ред Булл» опережает «Мерседес» и «Феррари» на полсекунды на длинных отрезках, «Альпин» – 4-я (F1.com)

Теги Феррари Макларен Ред Булл Уильямс Альфа Таури Формула-1 Мерседес регламент Астон Мартин Хаас Альфа Ромео Альпин Авто

Официальный сайт «Формулы-1» оценил гоночную скорость команд на тестах в Бахрейне.

Лучшим болидом на длинных отрезках в данный момент обладает «Ред Булл», а основные соперники – «Мерседес» и «Феррари» – отстают на полсекунды с круга. Пока хуже всех себя проявляют «Астон Мартин», «Альфа Таури» и «Уильямс», которые проигрывают «Ред Булл» около двух секунд.

Сайт «Ф-1» отмечает, что разрыв между лучшей и худшей командами снизился на две секунды в сравнении с прошлогодними тестами.

Отставание команд «Ф-1» на длинных отрезках на тестах в Бахрейне в секундах с круга (сайт «Ф-1»)
 
1. «Ред Булл»
2. «Мерседес» +0,50
3. «Феррари» +0,56
4. «Альпин» +0,80
5. «Макларен» +0,86
6. «Хаас» +1,32
7. «Альфа Ромео» +1,67
8. «Астон Мартин» +1,90
10. «Уильямс» +2,22
 

Сводная таблица тестов «Формулы-1» в Бахрейне: Ферстаппен показал лучшее время, Леклер – 3-й, Расселл – 5-й, Норрис – 9-й

У «Мерседеса» лучший километраж на тестах «Ф-1» в Бахрейне, у «Макларена» – худший

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные