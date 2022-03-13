Тото Вольфф: «Нужно взять под контроль ситуацию с подпрыгиванием болида. Мы снова и снова сталкиваемся с этой проблемой»

Исполнительный директор «Мерседеса» подвел итоги предсезонных тестов для команды, признав, что пока в немецкой конюшне не слишком довольны работой болида.

При этом Вольфф уверен, что инновационная конструкция болида с боковыми понтонами минимального размера соответствует регламенту:

«Каждый шаг, который делает команда, мы координируем с . Инновации – это неотъемлемая часть «Формулы-1», но в конечном итоге эти инновации должны отражаться во времени прохождения круга. В данный момент мы рассматриваем возможность использования самых разных конфигураций болида.

В первую очередь нужно взять под контроль ситуацию с подпрыгиванием болида. Потому что мы снова и снова сталкиваемся с проблемой, когда задняя часть днища болида оказывается слишком близко к асфальту – из-за чего теряется сцепление с трассой и падает скорость. Раньше такого никогда не случалось».

Вольфф заявил, что инновационная новинка «Мерседеса», к сожалению для команды, не привела к появлению значительного преимущества над конкурентами:

«К сожалению, этого не случилось. Ведь в противном случае сейчас мы были бы на 1-2 секунды быстрее соперников. Ники Лауда однажды сказал: «Только быстрая машина может быть красивой». Именно над этим мы сейчас и работаем.

Что касается шансов на победу, то нам сейчас нужно быть осторожными, чтобы не споткнуться о собственные ноги. И прежде чем мы вообще сможем говорить о восьмом титуле, нам нужно получить быструю машину».

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