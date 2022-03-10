Тото Вольфф: «Как Хорнер понял, легален «Мерседес» или нет, если увидел болид полчаса назад?»

отреагировал на слова о «нелегальности» «Мерседеса».

Руководитель «Ред Булл» обвинил соперников в нарушении регламента, однако затем австрийская команда сообщила, что никаких официальных заявлений Хорнер не делал.

«Как он может понять, легальна машина или нет, если он впервые увидел ее полчаса назад?» – сказал исполнительный директор «Мерседеса».

По мнению Вольффа, беспокоиться команде не о чем:

«Процесс разработки довольно прозрачный. получает от нас данные, и они постоянно обновляются».

«Ред Булл» заявил, что Хорнер не говорил о «нелегальных элементах «Мерседеса»

Росс Браун: «Радикальная интерпретация «Мерседеса» стала неожиданностью, но пока причин для беспокойства нет»

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