Тото Вольфф: «Как Хорнер понял, легален «Мерседес» или нет, если увидел болид полчаса назад?»

Тото Вольфф отреагировал на слова Кристиана Хорнера о «нелегальности» «Мерседеса».
Руководитель «Ред Булл» обвинил соперников в нарушении регламента, однако затем австрийская команда сообщила, что никаких официальных заявлений Хорнер не делал.
«Как он может понять, легальна машина или нет, если он впервые увидел ее полчаса назад?» – сказал исполнительный директор «Мерседеса».
По мнению Вольффа, беспокоиться команде не о чем:
«Процесс разработки довольно прозрачный. ФИА получает от нас данные, и они постоянно обновляются».
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