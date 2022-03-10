«Ред Булл» заявил, что Хорнер не говорил о «нелегальных элементах «Мерседеса»

«Ред Булл» утверждает, что руководитель команды Кристиан Хорнер не высказывался о новом болиде «Мерседеса».

«Новый «Мерседес» противоречит духу правил. С нашей точки зрения, некоторые элементы нелегальны», – приводит слова Хорнера издание Auto Motor und Sport. Журналисты, как сообщается, пересеклись с Кристианом во время первого дня тестов в Бахрейне.

Представитель «Ред Булл» прокомментировал цитату:

«Кристиан Хорнер не давал интервью по поводу болида «Мерседеса». Все цитаты, которые ему приписывались сегодня утром, не соответствуют действительности».

Журналист Auto Motor und Sport Тоби Грюнер отреагировал на действия пресс-службы «Ред Булл»:

«Да, нам тоже пришло сообщение от «Ред Булл», утверждающее, что Кристиан ни с кем не разговаривал. Не знаю, зачем они это сделали».

Другой репортер издания Андреас Хаупт заявил, что австрийская команда говорит неправду:

«AMuS общался с Хорнером сегодня в паддоке. Вы можете нам доверять».

Кристиан Хорнер: «Элементы нового «Мерседеса» нелегальны с точки зрения «Ред Булл»

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