Росс Браун: «Радикальная интерпретация «Мерседеса» стала неожиданностью, но пока причин для беспокойства нет»

считает, что радикальные идеи «Мерседеса» пока не вызывают тревоги у .

В то же время спортивный директор «Формулы-1» и его коллеги будут изучать боковые понтоны «Мерседеса» и решения других команд.

«Концепция «Мерседеса» стала для нас неожиданностью, без сомнения. Это весьма радикальная интерпретация регламента, и она неизбежно вызовет много споров.

Такое случается при изменении регламента. Ты пытаешься закрыть все варианты – и, поверьте мне, мы предотвратили сотни идей – но инновационность «Формулы-1» всегда на грани. Команды хотят, чтобы никто не пользовался интерпретациями, которые, на их взгляд, являются нелегальными. Поэтому в ближайшие дни будет много разговоров.

Невозможно предусмотреть, что создадут креативные возможности команд. Как только публикуется регламент, тысяча инженеров работают над ним и пытаются понять, как его использовать. Так что некоторые решения мы не ожидали. Мы рассмотрим эти идеи, чтобы убедиться, что они соответствуют целям нового регламента. Думаю, так и есть – по первым впечатлениям, мы не нашли особых причин для беспокойства», – сказал Браун.

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