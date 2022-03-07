Джин Хаас о разрыве с Мазепиным: «Мы в «Ф-1» не ради политики, но давление спонсоров было серьезным»

подтвердил, что причиной ухода стало давление спонсоров.

Команда «Хаас» выступает как в «Формуле-1», так и в , и партнеры коллектива в американской серии выступили против сотрудничества с российским пилотом.

«Было сильное давление со стороны спонсоров, связанное с негативным имиджем из-за спонсора и гонщика из России. Надеюсь, вся эта политика теперь рассосется. Мы здесь ради гонок, а не политики, но, к сожалению, давление было серьезным. Многие спонсоры из NASCAR были совсем не рады продолжать сотрудничество с российским пилотом в любой серии», – заявил владелец команды.

Хаас высказался о происходящем на Украине:

«Если говорить о людях в России, то решения принимает верхушка, Путин принимает решения от лица всех российских граждан. Нравится вам или нет, но так все продолжится. Различия в восприятии очень большие, это просто невероятно. Можно подумать, что отношение должно быть одинаковым, однако точка зрения в России на 180 градусов отличается от того, как на это смотрят на Западе».

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