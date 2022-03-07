Ральф Шумахер о разрыве контракта Мазепина с «Хаасом»: «Для Никиты это неприятная ситуация, он не имеет отношения к происходяшему»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о решении команды «Хаас» прекратить сотрудничество с и компанией «Уралкалий».

«Для Никиты это очень досадная и неприятная ситуация, потому что он не имеет к происходящему абсолютно никакого отношения. Так что я понимаю, что ситуация была очень тяжелая, однако разрыв контракта в такой ситуации – единственно правильное решение.

Со спортивной точки зрения это решение также может пойти на пользу команде «Хаас». На решение в основном повлияли два фактора: первое – это давление со стороны, а второе – то, что «Хаас» является американской командой.

Руководитель Гюнтер Штайнер уже отметил, что у команды имеется достаточно существенная финансовая поддержка и я вполне могу себе представить то, что у команды могут вскоре появиться новые спонсоры. Так что я думаю, что команде удастся справиться с потерей титульного спонсора», – рассказал Шумахер.

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