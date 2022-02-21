Росс Браун: «Команды не будут специально вредить соперникам в преследовании на трассе – для этого нет ни времени, ни ресурсов»

Управляющий директор «Формулы-1» уверен, что в конструкции своих болидов команды не будут специально стремиться генерировать потоки так называемого грязного воздуха и тем самым мешать соперникам совершать обгоны.

Новый технический регламент, на который перешла с этого года, разрабатывался именно с прицелом на то, чтобы облегчить возможность преследования соперников на трассе и тем самым улучшения количества обгонов.

«Я думаю, что любая потеря способности вплотную преследовать машины соперников будет случайным следствием погони команд за производительностью.

Не думаю, что какая-либо команда когда-либо ставила перед собой цель специально вредить сопернику и мешать вести преследование. Потому что для этого нет ни времени, ни ресурсов. И командам нужно тратить все свое время только на стремление улучшить время на круге. Так что, на мой взгляд, такого никогда не случится.

В результате погони команд в поисках скорости мы можем не попасть в яблочко и не добиться оптимального результата в стремлении улучшить ситуацию с преследованием машин вплотную. Да, это так. Но мы все равно будем значительно впереди относительно того, что было раньше, потому что машины предыдущего поколения в этом отношении были ужасны. Так что даже если результат будет на 5 процентов хуже прогнозируемого. И в дальнейшем ситуация будет улучшаться», – рассказал Браун.

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