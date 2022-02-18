Тото Вольфф: «Реструктуризация системы управления гоночной дирекции «Ф-1» была необходима»

Исполнительный директор Тото Вольфф рассказал, что положительно оценивает изменения, которые ФИА внесет в структуру управления и работы гоночной дирекции «Формулы-1» в сезоне-2022.

«Я считаю, что со стороны ФИА были предприняты верные шаги и я оптимистично оцениваю произведенные изменения. Роль и работа гоночного директора – определенно не самая простая, и то, что теперь эту работу будут выполнять два очень опытных специалиста, это очень хорошо.

Однако важно то, какая для гоночного директора будет выстроена структура поддержки. И речь не только о самом помещении расположения дирекции гонки, но и комнате удаленного управления, где гоночный директор сможет рассчитывать на дополнительные данные и обратную связь, чтобы ему было проще принимать решения.

Мне кажется, что в последнюю пару лет мы порой наблюдали немного свободную интерпретацию правил, так что я рад мерам, которые принял новый президент ФИА», – рассказал австриец.

Также Вольфф опроверг предположения о том, что «Мерседес» решил не подавать апелляцию на результаты Гран-при Абу-Даби после того, как узнал о грядущем уходе Майкла Маси с поста гоночного директора «Формулы-1»:

«Не нужно связывать отказ от апелляции с уходом кого-либо из ФИА, это неправда. И я не знаю, откуда вообще взялись эти слухи. Мне кажется, что реструктуризация системы управления и принятия решений в «Формуле-1» была необходима. Прошлый сезон получился великолепным, но в нем было многое случаев поляризации в принятии решений, что порой было трудно понять».

Вольфф добавил, что не верит в то, что гонщиков его команды могли засудить:

«Нет, ничего такого. Просто мы оказались в уникальной ситуации, и с учетом беспрецедентных решений и того, чем все закончилось, это стало для нас шоком.

За три круга до финиша нам сообщили, что отстающим машинам не разрешат вернуться в круг с лидером, а тремя или четырьмя минутами позже нам внезапно передали два совершенно других сообщения. Да, понятно, что теперь мы понимаем, что именно происходило за кулисами – о чем мы в тот момент не знали, – и в итоге чемпионат был упущен после решений, принятых буквально за 30 секунд. Это действительно беспрецедентная ситуация.

В любом случае, теперь все это в прошлом, и с учетом принятых мер, о которых Мохаммед бен Сулайем объявил в понедельник, нам, как мне кажется, стоит оставить все это позади. Хотя мы вряд ли сможем забыть случившееся – ведь это просто невозможно. Однако нам нужно с воодушевлением смотреть на начало нового сезона».

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Тото Вольфф: «Изменения, которые решила внести ФИА, обнадеживают – это правильные шаги»

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