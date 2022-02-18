Тото Вольфф: «Изменения, которые решила внести ФИА, обнадеживают – это правильные шаги»

Исполнительный директор «Мерседеса» рассказал, с каким настроем команда подходит к старту нового сезона в ранге победителя Кубка конструкторов.

«Перерыв между сезонами был очень коротким. Невозможно полностью восстановить силы за два месяца, но это нормально, мы хотим вернуться к гонкам. Ведь мы их любим. И кажется нереальным то, что за восемь лет команде удалось выиграть восемь титулов.

Конечно, очень досадно то, что в личном зачете мы потерпели поражение на Гран-при Абу-Даби, но мы хотим смотреть в будущее. Мы хотим продолжить начатое, но прекрасно понимаем, что нам ничего не гарантировано», – заявил Вольфф.

Также австриец прокомментировал решение ФИА внести изменения в структуру работы гоночной дирекции «Формулы-1», а также заменить Майкла Маси на гоночного директор ДТМ Нильса Виттиха и гоночного директора WEC Эдуардо Фрейтаса, который будут поочередно руководить гонками:

«Изменения, которые ФИА решила внести в работу, обнадеживают. Теперь структура гоночной дирекции станет прочнее, получит больше поддержки. Также будет работать виртуальная комната контроля за гонкой, с самыми современными технологиями. предприняла правильные шаги».

Маси покинул пост гоночного директора «Формулы-1»

«Мерседес» представил болид 2022 года

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram