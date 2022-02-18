«Мерседес» представил болид 2022 года

Команда показала машину на сезон-2022 «Формулы-1». Новый болид получил название F1 W13.

Выступать за «Мерседес» в новом сезоне продолжит семикратный чемпион «Формулы-1» , а его новым напарником станет .

Новая «Феррари» – прорыв в конструкции болида «Ф-1»: первый в истории разборный нос – из-за тройной срезки трат

Легендарный «Уильямс» очень тревожит: болид сломался до обкатки, спонсоров почти нет, срезана 27-летняя традиция

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