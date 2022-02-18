«Мерседес» представил болид 2022 года

Команда «Мерседес» показала машину на сезон-2022 «Формулы-1». Новый болид получил название F1 W13.
Выступать за «Мерседес» в новом сезоне продолжит семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, а его новым напарником станет Джордж Расселл.
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