«Мерседес» представил болид 2022 года

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Команда «Мерседес» показала машину на сезон-2022 «Формулы-1». Новый болид получил название F1 W13.

Выступать за «Мерседес» в новом сезоне продолжит семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, а его новым напарником станет Джордж Расселл.

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