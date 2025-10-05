Российские паралимпийцы завоевали 46 медалей на чемпионате мира по легкой атлетике в Нью-Дели

Российские паралимпийцы завоевали 46 медалей на ЧМ-2025 по легкой атлетике.

Турнир прошел с 27 сентября по 5 октября в Нью-Дели. В нем приняли участие более 70 российских спортсменов, которые выступали в нейтральном статусе.

На счету россиян 11 золотых, 16 серебряных и 19 бронзовых наград, это третье место общекомандном зачете.

На первой строчке расположилась Бразилия (15-20-9), на второй – Китай (13-22-17).