0

Российские паралимпийцы завоевали 46 медалей на чемпионате мира по легкой атлетике в Нью-Дели

Российские паралимпийцы завоевали 46 медалей на ЧМ-2025 по легкой атлетике.

Турнир прошел с 27 сентября по 5 октября в Нью-Дели. В нем приняли участие более 70 российских спортсменов, которые выступали в нейтральном статусе.

На счету россиян 11 золотых, 16 серебряных и 19 бронзовых наград, это третье место общекомандном зачете.

На первой строчке расположилась Бразилия (15-20-9), на второй – Китай (13-22-17).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
результаты
logoпаралимпийская сборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Российские паралимпийцы выступят на чемпионате мира по пауэрлифтингу с флагом и гимном страны
13 октября, 09:01
Ирина Роднина: «Могу похвалить Дегтярева за то, что он шаг за шагом работает над проблемами нашего спорта»
929 сентября, 13:22
Рожков о допуске российских паралимпийцев: «Эта победа стала возможной благодаря огромной работе Путина»
4329 сентября, 12:50
Главные новости
«Вдохновлялись поддержкой, которую спорту оказывает Путин». Дегтярев запустил всероссийский «Спортивный диктант»
46сегодня, 11:44
Михаил Дегтярев: «Считаю, что сборные по всем видам спорта должны выглядеть одинаково. В этом году выйдем на решение о единой форме»
88сегодня, 10:21
Дегтярев провел двусторонние переговоры с министром спорта Беларуси
2сегодня, 06:24
РУСАДА с начала 2025 года получило 137 запросов на терапевтические исключения
6вчера, 07:32
Семеня прекратила судебную тяжбу по делу о нарушении ее прав, связанную с правилом о допуске спортсменок с повышенным тестостероном
13 октября, 10:23
РУСАДА в сентябре выявило восемь возможных случаев нарушения правил
2 октября, 07:20
Жуков на вопрос, вернет ли Ковентри Россию в олимпийское движение: «Посмотрим. Пока что особых движений не видно»
512 октября, 06:51
Экс-гендиректор «Крыльев Советов» Тер-Абрамян занял пост коммерческого директора ВФЛА
11 октября, 08:54
На программу «Развитие физической культуры и спорта» в 2026 году выделят свыше 82 млрд рублей
2130 сентября, 11:33
Президент Спортивного арбитражного суда покинул свой пост по состоянию здоровья
1229 сентября, 15:04
Ко всем новостям
Последние новости
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
518 сентября, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
18 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
422 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
113 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
224 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47