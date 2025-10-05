«Вдохновлялись поддержкой, которую спорту оказывает Путин». Дегтярев запустил всероссийский «Спортивный диктант»

Михаил Дегтярев запустил всероссийский «Спортивный диктант».

«Спортивный диктант» – просветительская акция, посвященная повышению спортивной грамотности и развитию интереса к физической культуре и здоровому образу жизни. Организаторами выступили Министерство спорта и Олимпийский комитет России.

Акция объединила все регионы страны. Написать диктант можно было как очно, так и онлайн. Для участников работало свыше 800 площадок: вузы и школы, библиотеки и парки. Центральной точкой проведения стал Национальный центр «Россия». Участие приняло более 250 тыс. человек.

Участники за 45 минут ответили на 25 вопросов, посвященных истории олимпиад, спортивным правилам и выдающимся достижениям отечественных атлетов.

Вопросы задавали: почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов, призер Олимпийских игр по гребле Иван Штыль , депутат Госдумы Владислав Третьяк, олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей , президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, президент российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко и многие другие.

«Мы вдохновлялись той поддержкой, которую спорту оказывает наш Президент Владимир Владимирович Путин. Приведу его слова: «Россия, подарившая спорту сотни великолепных имен и рекордов, и чьи атлеты, несмотря ни на что, берут все новые высоты, остается одним из ведущих участников мирового спортивного движения».

Главная цель «Спортивного диктанта» – проверить свои знания и помнить нашу великую спортивную историю: историю Российской империи, Советского Союза, историю современной России. Не забывать, что Россия – великая спортивная держава.

Отдельно передаю привет участникам стратегической сессии Минспорта России. В «СберУниверситете» собрались министры спорта из 89 регионов – главы ведомств. Они тоже пишут с нами этот диктант. Кроме того, с нами коллеги из Белоруссии, с которыми мы вчера провели совместную коллегию спортивных ведомств Союзного государства», – рассказал министр спорта России Михаил Дегтярев.