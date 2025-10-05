39

«Вдохновлялись поддержкой, которую спорту оказывает Путин». Дегтярев запустил всероссийский «Спортивный диктант»

Михаил Дегтярев запустил всероссийский «Спортивный диктант».

«Спортивный диктант» – просветительская акция, посвященная повышению спортивной грамотности и развитию интереса к физической культуре и здоровому образу жизни. Организаторами выступили Министерство спорта и Олимпийский комитет России.

Акция объединила все регионы страны. Написать диктант можно было как очно, так и онлайн. Для участников работало свыше 800 площадок: вузы и школы, библиотеки и парки. Центральной точкой проведения стал Национальный центр «Россия». Участие приняло более 250 тыс. человек.

Участники за 45 минут ответили на 25 вопросов, посвященных истории олимпиад, спортивным правилам и выдающимся достижениям отечественных атлетов.

Вопросы задавали: почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов, призер Олимпийских игр по гребле Иван Штыль, депутат Госдумы Владислав Третьяк, олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей, президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, президент российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко и многие другие.

«Мы вдохновлялись той поддержкой, которую спорту оказывает наш Президент Владимир Владимирович Путин. Приведу его слова: «Россия, подарившая спорту сотни великолепных имен и рекордов, и чьи атлеты, несмотря ни на что, берут все новые высоты, остается одним из ведущих участников мирового спортивного движения».

Главная цель «Спортивного диктанта» – проверить свои знания и помнить нашу великую спортивную историю: историю Российской империи, Советского Союза, историю современной России. Не забывать, что Россия – великая спортивная держава.

Отдельно передаю привет участникам стратегической сессии Минспорта России. В «СберУниверситете» собрались министры спорта из 89 регионов – главы ведомств. Они тоже пишут с нами этот диктант. Кроме того, с нами коллеги из Белоруссии, с которыми мы вчера провели совместную коллегию спортивных ведомств Союзного государства», – рассказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Правительство России
