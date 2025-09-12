Логинова о восстановлении РУСАДА: «Вопрос внесения изменений в федеральный закон прорабатывается, дело сдвинулось с мертвой точки»

Гендиректор РУСАДА рассказала о восстановлении организации в правах.

Для восстановления организации антидопинговый кодекс должен быть интегрирован в законодательство России.

«В настоящее время совместно с заинтересованными сторонами ведется активная работа по восстановлению статуса агентства. Вопрос внесения изменений в федеральный закон прорабатывается, дело сдвинулось с мертвой точки. В первом чтении поправки приняты.

Я благодарна за помощь Министерству спорта и комитету Госдумы по физической культуре и спорту. Разбирательство в Спортивном арбитражном суде (CAS) пока приостановлено, но мы подготовили четкую позицию на случай проведения слушаний по делу о несогласии РУСАДА с этим замечанием.

WADA заявило о необходимости проведения аудита для оценки выполнения критериев восстановления. Мы обратились в комитет WADA по соответствию, предложив организовать три разных варианта проведения данной проверки: очно в Москве, онлайн или в формате встречи, например, в Турции.

Агентство осуществляет деятельность на самом высоком уровне при полной операционной независимости. Все условия выполнены, все дела по LIMS (база данных московской антидопинговой лаборатории) обработаны», – рассказала гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова .