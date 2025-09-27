0

Паралимпийская сборная по лыжам и биатлону ожидает решения FIS и IBU по допуску

Паралимпийская сборная России по лыжным гонкам и биатлону ожидает решения насчет допуска к турнирам, сообщила тренер команды Ирина Громова.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о полном восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР). Спортсмены смогут выступать на соревнованиях с флагом и гимном страны, но в тех видах спорта, где МПК выполняет функции международных федераций: это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба.

«ПКР восстановлен в правах, и это смелый шаг со стороны МПК. Его президент Эндрю Парсонс, конечно, молодец. Но лыжные гонки и биатлон находятся под юрисдикцией Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международного союза биатлонистов (IBU).

Ждем 21 октября, они перенесли свое решение на эту дату. Две спортивные международные федерации идут вразрез всем остальным. Все выступают – они думают. А мы ничего не можем сделать. Поэтому на нас это решение пока не влияет, мы ждем.

Наша команда тренируется, не прекращая, с 2016 года, как нас отстранили. Мы только и делаем, что тренируемся. Потому что, несмотря ни на что, живем надеждой, что все-таки сможем выступить [на Паралимпийских играх] в Милане», – сказала Громова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Эндрю Парсонс
МПК
ПКР
logoпаралимпийская сборная России
logoпаралимпийская сборная России жен
logoПаралимпийские игры
