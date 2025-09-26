1

ВФЛА объявила конкурс на должность главного тренера сборной России по легкой атлетике

ВФЛА объявила конкурс на должность главного тренера сборной России.

Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики. Прием заявок начинается с 25 сентября 2025 года и продлится до 15 октября включительно.

Исполком организации на заседании принял решение об обновлении тренерского штаба. «Приоритетом станет привлечение специалистов с современными методиками подготовки, в том числе с международным опытом», – заявила пресс-служба ВФЛА.

С мая 2023 года пост главного тренера сборной России занимает двукратный призер чемпионатов Европы Руслан Мащенко.  

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
