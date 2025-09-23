Рожков о Паралимпиаде-2026: «Мы ждем допуск. Наши шансы – лыжные гонки, биатлон, горные лыжи и пара‑сноуборд»

Названы виды спорта, в которых россияне могут попасть на зимнюю Паралимпиаду.

Об этом высказался президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков . Соревнования пройдут в марте 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

– Наши виды спорта передали из управления Международного паралимпийского комитета (МПК) в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS). Ведь раньше МПК выполнял функции федерации по лыжным гонкам, горным лыжам, сноуборду. Но несколько лет назад мы перешли к FIS, с которыми у нас нет особых контактов. Такая же ситуация как у Елены Вяльбе, президента Федерации лыжных гонок России.

– Хуже для нас стало?

– Я бы так не сказал. Появилась информация в СМИ, что в среду будет рассматриваться вопрос допуска россиян на Олимпиаду. При этом наши ребята, конечно, не проходили отбор. Но у топовых спортсменов есть хороший рейтинговый запас. Если наши рейтинги все‑таки разморозят, то у наших ребят есть шанс попасть на Паралимпийские игре по ряду видов спорта – лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, пара‑сноуборд.

– Есть ли дедлайн на такое решение?

– Наши спортсмены тренируются, готовятся. Мы постоянно в контакте с оргкомитетом Игр в Италии, с первых дней его создания. Это уже стало традицией – допустят русских или нет? Узнаем в последний момент. Но мы работаем над тем, чтобы это не стало неожиданностью как перед Паралимпиадой в Пхенчхане‑2018. Нас вроде бы не допускали, но за месяц до старта приняли решение в нашу пользу.

Но оргкомитет тогда не был готов, и в спешном порядке меня вызывали в штаб‑квартиру МПК в Бонне, где мы соединялись с корейскими коллегами и в спешном порядке отрабатывали вопросы размещения, организации встреч, тренировок, питания.

И перед Парижем мы работали с оргкомитетом, и сейчас делаем то же самое. Если нас допустят, то мы уже знаем, где размещаемся в Италии, как будут организованы тренировки, медицинское обеспечение, еда. В этом смысле мы держим руку на пульсе. Но вопрос по допуску зависит не от нас, пока никакой информации нет.

– Сколько российских спортсменов может выступить на Паралимпиаде?

– Плюс‑минус 17 человек. Это если прикидывать по топовым атлетам, когда разморозят их по видам спорта. Ближе к делу будет видно.

– Есть ли шанс попасть на Паралимпиаду у сборной России по следж‑хоккею?

– Это вообще не обсуждается. Во‑первых, это командный вид спорта. Во‑вторых, наши следж‑хоккеисты нигде не отбирались, не участвовали в отборочных соревнованиях. Там рейтингов нет – нужно обязательно победить в группе «С», подняться в группу «В», пробиться в группу «А». Мы эти соревнования не проходили. То же самое касается и керлинга.

Наши шансы – лыжные гонки, биатлон, горные лыжи и пара‑сноуборд. Вот эти виды. По ним мы и ждем допуск, – сказал Рожков.

