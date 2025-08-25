Сергей Шубенков: «Карбон – это мода, не более того. Мне мои старые шиповки на тоненькой подошве нравятся намного больше»

Бегун Шубенков рассказал, что не хочет менять старые шиповки на новые карбоновые.

«У меня когда-то были карбоновые шиповки, они только тогда появились. Я в них попробовал бежать, и мне не понравилось. Как будто в кроссовках бежишь по дорожке, опора выше. Непривычно было для меня, я попробовал и решил, что не буду к этому привыкать.

Мне мои старые шиповки на тоненькой подошве нравятся намного больше, да они и полегче, контакт с дорожкой лучше. Не хочу что-то новое пробовать. Карбон – это мода, не более того», – сказал чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков.