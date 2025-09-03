1

Сергей Шубенков: «В каждом обществе функционируют ритуалы перехода. Завершение карьеры – это та же самая смерть»

Сергей Шубенков не рассчитывает выступить на Олимпиаде-2028.

– Ты еще год назад говорил, что мечтаешь об Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе

– Есть суровая реальность. Кризиса мотивации нет. Но как только я начинаю выходить на уровень результатов, которые считаю для себя приемлемыми, организм начинает посылать звоночки, мол, что-то не так, я сейчас сломаюсь.

И если эти звоночки игнорировать, как это было весной, то в итоге я «вываливаюсь» в травму… Она может быть относительно безобидной, но этого достаточно, чтобы выбить меня из работы на месяцы.

Хорошо, что до хирургического стола не дошло, как это у мамы было. Что ни сезон, заканчивала на хирургическом столе, такой подход практиковали.

– Мне кажется, завершение карьеры дастся тебе нелегко.

– Заканчивать всегда сложно. Недавно стал читать книжку «Тысячеликий герой». Про то, что у всех хороших фильмов, книг один и тот же по своей структуре сюжет. А начинается книга с того, что в каждом обществе функционируют ритуалы перехода. Обряды инициации, посвящение в охотники, в студенты. По факту это смерть и переход к новой жизни.

Вот завершение карьеры – это та же самая смерть. Умирать неприятно, конечно, – сказал чемпион мира 2015 года в барьерном спринте.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Российская Газета
