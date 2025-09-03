  • Спортс
  • Шубенков о российском календаре: «Как будто работать никто не хочет. Американцы начинают сезон в апреле и держатся до сентября, а иногда и октября»
19

Сергей Шубенков рассказал, как находит мотивацию на внутренних стартах.

– Российские легкоатлеты, похоже, обречены на постоянные вопросы о мотивации. Ты сам их часто себе задаешь?

– С чистой мотивацией у меня все нормально. Получаю огромное удовольствие от того, чем занимаюсь. У меня прекрасная работа: хороший график и достойная зарплата. Раньше еще поездки по миру были, но теперь смотрю свою страну, понимаю, как люди живут.

Но, увы, есть еще и другая реальность, в которую очень больно порой погружаться. В этом году она такова, что мне дольше, чем когда-либо, пришлось лечиться, заниматься собственным здоровьем. Организм уже не выдерживает, и восстановление становится каким-то бесконечным. И вот в этот момент мотивация проседает.

Но это лечится. Стоило только вернуться в привычный для себя ритм, и вот я уже охвачен оптимизмом, позитивом. Еще бы только выйти на свои секунды. Но, к сожалению, не бывает так, чтобы я начал бегать в июле, а в августе уже давал результат. Я занимаюсь барьерами всю жизнь, но от практики, набеганности никуда не деться.

– То есть тебе не хватило еще пары месяцев…

– Ну да. Но все уже устали. Хотя непонятно, с чего устали-то. Даже если начали соревноваться в мае. Как будто работать никто не хочет. Извините, американцы начинают сезон в апреле на Багамах, уже там рекорды бьют и держатся до середины сентября, а иногда и октября.

Мой последний чемпионат мира в Дохе в октябре был, а мы тут в августе уже такие уставшие? Нет, так не пойдет, – сказал чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Российская Газета
Бег
logoсборная США
logoсборная России
logoСергей Шубенков
