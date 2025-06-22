Рожков об участии россиян в Паралимпиаде-2026: «Определенностей нет, мы ведем работу с МПК. Надеемся, что добьемся допуска наших ребят»

Павел Рожков высказался о возможном участии россиян в Паралимпиаде-2026.

– Насколько мы близки к участию в Паралимпийских играх в 2026 году?

– Определенностей нет, мы ведем работу с Международным паралимпийским комитетом. Наши спортсмены тренируются, готовятся. Мы надеемся, что добьемся допуска наших ребят. Есть много объективных этому причин.

По опыту участия в зимних Паралимпийских играх в 2018 году есть международная практика: допускать на свободные квоты. Тогда на эти квоты были допущены наши команды, которые прилично выступили. Выступали неполным составом и уступили американцам совсем чуть‑чуть.

Сейчас работаем с международными организациями и готовимся к генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета, которая состоится в конце сентября в Южной Корее, – сказал глава Паралимпийского комитета России.