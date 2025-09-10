Павел Рожков: «На Паралимпиаде в Италии могут выступить до 17 россиян. Это лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, парасноуборд»

На Паралимпийских играх 2026 года могут выступить до 17 российских атлетов.

Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«К сожалению, произошла реорганизация некоторое время назад. По десяткам видов спорта ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) выполнял функции международной федерации.

Сейчас наши виды были переданы Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS ). И все проблемы, которые есть у наших олимпийцев, касаются и нас.

Хотя у нас с отделом в FIS очень хороший контакт, они перешли из МПК. Мы неоднократно вместе с их специалистами проводили мероприятия. Но им не дают отдельно принимать решения для паралимпийцев. Не получается то, что нам удалось сделать перед Паралимпийскими играми в Париже.

У нас, к сожалению, есть опыт, что держат до последнего и потом допускают до участия в Паралимпийских играх. По Милану во всех рабочих совещаниях оргкомитета мы участвуем.

Наши ребята продолжают тренироваться, спасибо Минспорту России. Очень обидно, что наши молодые топовые спортсмены, которые на каждой Олимпиаде сверкают, не попадут на Паралимпийские игры. Потому что нас не допустили к отборочным соревнованиям 2024-2025 годов.

Запас рейтинга наших более взрослых топовых спортсменов очень высокий. Если все-таки будет принято решение, и им разморозят рейтинги, то большая вероятность для наших многократных чемпионов мира и победителей Паралимпийских игр принять участие.

Это лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, парасноуборд. Наш тренер Ирина Александровна Громова посчитала, что могут выступить до 17 человек», – сказал Рожков.

Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.