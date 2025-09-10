Петр Фрадков: «World Athletics учитывает результаты и рекорды россиян. К моменту восстановления у нас будут рейтинги»

World Athletics фиксирует результаты и рекорды российских спортсменов.

Об этом заявил председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА ) и вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Петр Фрадков.

Российские легкоатлеты с 2022 года не допускаются к соревнованиям под эгидой международной федерации даже в нейтральном статусе.

«Все результаты, которые ребята показывают на наших соревнованиях, либо даже на международных мероприятиях, которые формально проходят не под эгидой World Athletics, в любом случае учитываются. То есть коллеги из международной федерации учитывают эти результаты и рекорды.

Также продолжается тестирование по полной программе в соответствии со всеми регламентами Всемирного антидопингового агентства (WADA). К моменту восстановления у нас будет по формальному признаку и перечень рейтингов, и все необходимые пулы тестирования.

И последний вид, который, к сожалению, был не до конца урегулирован, – спортивная ходьба: международные судьи World Athletics по этому виду спорта не так давно стали приезжать в Россию.

По остальным дисциплинам все учитывалось на международном уровне. Это значит, что когда я говорю про лучший результат сезона в мире, это не наша оценка, а факт», – заявил Фрадков.